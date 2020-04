BATISTUTA A FV, Ciao Firenze, vi voglio bene

L'ex centravanti viola, il Re Leone Gabriel Omar Batistuta, ha inviato un video a FirenzeViola.it per sostenere la nostra raccolta fondi al fianco di OSMA Onlus per l'Ospedale di Ponte a Niccheri (https://www.gofundme.com/f/fv-per-osma-onlus): "Buongiorno gente, come state ragazzi? Domani, 26 aprile, il sito FirenzeViola fa una live Instagram per raccogliere fondi per l'Ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri, Bagno a Ripoli. Mi raccomando, accompagniamoli: stiamo tutti insieme, che possiamo sconfiggere questo coronavirus. Io dall'Argentina faccio forza e sono con voi. Un abbraccio grande e dateci una mano. Ciao Firenze, vi voglio bene".

Questo il video con le dichiarazioni di Batistuta: