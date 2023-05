BAS-FIO 1-3, Barak ci manda in paradiso: è finale!

I tempi supplementari vedono la Fiorentina decisamente unica squadra in campo col Basilea che si è difesa con tutti gli uomini dietro la linea del pallone. Le grandi occasioni sono praticamente tutte in favore della Fiorentina, soprattutto quella del 94' quando Jovic colpisce da pochi metri incontrando il miracolo di Hitz. Nel secondo tempo supplementare paura all'interno del settore ospiti quando un tifoso si sente male costringendo i sanitari al massaggio cardiaco prima di venire trasportato in ospedale. Al 122' poi è ancora Jovic che questa volt è protagonista in senso negativo, perché dopo un grande cross al centro non riesce a deviare a rete praticamente da 3 metri dalla linea di porta. Poi il colpo del miracolo, quello della finale, quello del sogno. Barak raccoglie una palla vagante su sponda di Jovic e segna il gol che manda la Fiorentina in finale, che manda la Fiorentina a Praga contro il West Ham. Un 3-1 che fa esultare un popolo intero.