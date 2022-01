BARONE, Una mancanza di rispetto totale da Ristic

Tra gli argomenti che oggi sulle pagine di Firenzeviola.it hanno riscosso maggiore successo c'è senza dubbio la conferenza stampa andata in scena oggi, con le parole del dg viola Joe Barone che ha dato conto di un incontro avvenuto a novembre tra la dirigenza e l'agente di Vlahovic Ristic. Ecco, nello specifico, la risposta che ha più incuriosito: "L'intervista di Vlahovic non era autorizzata e per quello che ci è stato detto dal procuratore non ci sono state ulteriori aperture. A fine novembre c'è stato un incontro tra Commisso e l'agente di Vlahovic dove gli importi richiesti dal giocatore e dal manager erano stati quasi raddoppiati. Abbiamo dovuto purtroppo assistere ad una totale mancanza di rispetto da parte del procuratore. Successivamente mi sono incontrato privatamente con Ristic, come documentato da una foto, ma non ci sono stati passi in avanti in una trattativa che va avanti ormai da un anno".

