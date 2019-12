BARONE, Montella via doloroso ma necessario

Joe Barone, tornato da poco dagli Stati Uniti, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione del nuovo tecnico gigliato Beppe Iachini. Queste le parole del dg: "La Fiorentina vorrebbe ringraziare Vincenzo Montella per il suo lavoro. È stata una scelta dolorosa ma necessaria, vogliamo rivedere la squadra di inizio stagione. Abbiamo scelto Giuseppe perché è la persona giusta per restare legati ai nostri tifosi, cosa molto importante per tutti noi. Giuseppe è legato alla tifoseria, allo stadio e ha vissuto qui anni bellissimi. Sappiamo il suo impegno massimo da allenatore, così come sappiamo che dobbiamo intervenire a gennaio per migliorare la nostra rosa. Abbiamo massima fiducia in Daniele Pradè e nel lavoro che sta portando avanti. Abbiamo iniziato con 75 giocatori e abbiamo una rosa molto giovane. Il nostro progetto è basato sul futuro e abbiamo bisogno di pazienza".

Sulle ambizioni con Iachini. "Abbiamo portato qui Beppe per continuare nel nostro percorso. Domani faremo una riunione e decideremo dove intervenire, anche se tante cose devono essere valutate dal nuovo mister. Però sì, Iachini fa parte del nostro percorso ambizioso".

Sul progetto giovani. "Continuiamo a guardare tutto il mercato toscano perché vogliamo proseguire con la connessione con il nostro territorio. Ci stiamo lavorando".