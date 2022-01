BARONE, Mancanza di rispetto da Ristic. Vlahovic...

Presente (in collegamento da remoto) assieme a Jonathan Ikonè nel giorno della conferenza stampa di presentazione del francese, il dg della Fiorentina Joe Barone ha fatto gli onori di casa introducendo ai giornalisti il nuovo colpo viola e facendo anche il punto sul momento attuale. Ecco le sue parole: "Intanto un augurio di un anno nuovo pieno di salute a tutti quanti. Sperando che sia un 2022 pieno di successi nella vita e per la Fiorentina. Ikoné è un giocatore sul quale abbiamo lavorato tanto: è un giocatore che già stavamo seguendo lo scorso anno per programmare il futuro della società. Per cui complimenti alla società per il lavoro svolto".

Sulle parole di Vlahovic ai media serbi: "La sua intervista non era autorizzata e per quello che ci è stato detto dal procuratore non ci sono state ulteriori aperture. A fine novembre c'è stato un incontro tra Commisso e l'agente di Vlahovic dove gli importi richiesti dal giocatore e dal manager erano stati quasi raddoppiati. Abbiamo dovuto purtroppo assistere ad una totale mancanza di rispetto da parte del procuratore. Successivamente mi sono incontrato privatamente con Ristic, come documentato da una foto, ma non ci sono stati passi in avanti in una trattativa che va avanti ormai da un anno".

Sulle risposte avute dopo la pubblicazione del decalogo di Commisso sugli agenti: "Ci sono state tante risposte, ci sono stati direttori sportivi in Europa che hanno preso la nostra stessa posizione. Io sono in contatto con Fifa, Uefa ed Eca e tanti agenti italiani ed internazionali mi hanno chiamato per cercare di capire la nostra nota. Noi non siamo contro i procuratori, vogliamo che esistano delle regole precise. A Moena tutti noi abbiamo creduto alle parole di Vlahovic, ovvero che voleva rinnovare. Eravamo d'accordo sul salario del giocatore ma la situazione si è bloccata sulle commissioni per i procuratori. Ecco, questo è un problema e stavolta non ci stiamo".

Sulle prossime mosse in attacco: "Abbiamo un reparto scouting con tante persone per cui siamo molto attenti a quello che accade sul mercato. Noi siamo preparati su quello che c'è da fare, poi vedremo cosa accadrà. La società andrà avanti, il gruppo è unito".

Ancora sul rapporto con Ristic: "Una delle ipotesi che ci ha prospettato Ristic era quella di poterlo in scadenza ma questa non è certo una bella cosa per come si è comportata la Fiorentina con lui. Penso però che Vlahovic non debba illudere i tifosi e noi siamo qui per raccontare la verità. La situazione è molto complicata, di sicuro l'entourage del giocatore fa trasparire di poter arrivare a parametro zero".

Sulla possibilità di prolungare il contratto di Italiano: "Facciamo passare questo mercato... ovviamente abbiamo un ottimo rapporto con il mister, poi a fine campionato ne parleremo. Abbiamo ancora una seconda parte di stagione molto molto difficile e importante dove vogliamo migliorare quanto già fatto".