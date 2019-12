BARONE, Ecco perché faremo il nuovo C.S.

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato dal palco dello Youth Sector Christmas Party agli oltre 900 presenti: "Essere tutti insieme qui è bello, certo. Da padroni di casa è un piacere, è la mia prima volta quest'anno anche se tanti del settore giovanile li ho conosciuti. Purtroppo non ho ancora avuto l'opportunità con quelli più piccoli, sia del femminile che del maschile. Ma essere qui è davvero un piacere. Vorrei portare i saluti dal professor Vergine che non è potuto esserci per impegni professionali. Domani sarà in giro per i campi per salutare tutti gli atleti".

Il nuovo centro sportivo.

"Quando sono arrivato prima dell'ultima partita dello scorso campionato contro il Genoa sono stato a vedere un paio di campi. Il primo che abbiamo visto anche quando è arrivato Rocco è stato il campo della Trave: siamo stati colpiti dalle condizioni del campo. Io ho lavorato con tutta la società per trovare dei terreni dove far nascere il nuovo centro sportivo. Lì nasceranno 12 campi, sarà un centro totale che includerà tutti i settori sportivi e amministrativi".