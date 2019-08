BARONE, C'è Badelj: "Giornata importante"

È stata fissata, questa mattina, una conferenza stampa dalla Fiorentina per il pomeriggio. Ecco le dichiarazioni di Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso: "Scusate per il ritardo ma per i grandi giocatori (Badelj, anche lui spuntato in sala astampa, ndr) c'è sempre da aspettare. Oggi è una giornata importante nella crescita della Fiorentina. Sono contento perché dopo un mese e mezzo la nuova proprietà ha portato a Firenze Badelj. L'obiettivo? Stiamo lavorando per la data del 10 di agosto, perché il mercato offre anche occasioni inaspettate. L'obiettivo della società è sempre il centro sportivo, piano piano si andrà a costruire una Fiorentina che sia allo stesso livello della città. Qui in sala stampa c'è anche un calciatore del passato che è Serginho al quale ho chiesto di ricreare giocatori simili alla sua epoca. Chiesa? Sabato sera dopo la vittoria col Livorno mi ha detto: “Joe, hai visto, quello era gol, un gran bel gol!”. Gli ho risposto di stare tranquillo e di continuare così. Federico è un nostro calciatore e giocherà accanto a Milan Badelj”.