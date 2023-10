BALDANZI, Oggi non si è allenato: in dubbio per lunedì

Fonte: Alessandro Di Nardo

Emergono novità sulla possibile presenza di Tommaso Baldanzi con la Fiorentina lunedì. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il calciatore dell'Empoli, protagonista con l'Italia Under 21 ma uscito malconcio dall'ultimo impegno contro la Norvegia, oggi non si è allenato con la squadra di Andreazzoli. Il giocatore sarà comunque valutato nei prossimi giorni, in vista del derby dell'Arno in programma lunedì sera al Franchi.