BAGNI A FV, Viola, per futuro vincente tieni Vlahovic

Intervenuto su queste pagine per parlare di Bologna-Fiorentina, l'ex attaccante rossoblu Salvatore Bagni ha parlato così di Dusan Vlahovic: "Vlahovic è un attaccante che ha tutto. Ha fisicità, coraggio, tecnica, tutto questo a poco più di 20 anni. Nella stagione viola è stata l'unica costante, l'unico ad esserci sempre".

Crede che la Fiorentina debba provare a resistere alle offerte di mercato per il serbo?

"Se il club di Commisso ha in mente un progetto futuro vincente deve tenere Vlahovic. E anche per il ragazzo, per la sua crescita, un altro paio di anni con continuità di presenze in un club che lo stima non possono che fargli bene".