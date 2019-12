BADELJ, Vittoria in Coppa ha migliorato il morale

Intervenuto ai media presenti dalla festa di Natale del fashion partner della Fiorentina Montezemolo, Milan Badelj ha parlato così: "La vittoria in Coppa Italia è stata molto importante, perché dal punto di vista della prestazione ci siamo rialzati rispetto alle partite precedenti. Giocare in Coppa è sempre particolare e difficile, ma abbiamo meritato".

La squadra? "Dopo Verona eravamo svuotati per la delusione, non per mancanza di grinta. Sicuramente la partita con il Cittadella ci ha tirato su il morale".

La partita con il Torino? "Molto dura e molto tosta dal punto di vista fisico. Loro sono costruiti così, noi dobbiamo fare in modo di essere aggressivi come loro. Poi cercheremo di fargli male con le nostre giocate".

Benassi? "Sono contentissimo per lui, perché si sacrifica tanto per la squadra e ogni giorni lavora come un vero professionista, è un esempio per i giovani. Ci ha fatto passare il turno".

La fascia da capitano? "Per me ogni volta è un'emozione unica. Sanno tutti che è particolare, l'ho indossata anche ad Amburgo la fascia ma questa è diversa".

La concorrenza a centrocampo? "Fa sempre bene alla squadra. Mi aspetto da tutti di continuare così e alzare il livello".

Commisso e i suoi primi sei mesi? "Ha portato soprattutto entusiasmo, che soprattutto a inizio stagione ci ha dato una spinta in più. In campo lo senti quando la città è dietro di te. Ora il tempo sta passando ma il presidente vuole fare qualcosa di importante".