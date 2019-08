BADELJ, Una presentazione stile Lupatelli nel 2013

L'annuncio del ritorno di Milan Badelj alla Fiorentina con queste modalità (conferenza congiunta a metà mercato che poi slitta 50 minuti creando attesa), riporta alla memoria una "scenetta" simile per il rinnovo di Cristiano Lupatelli. Non a caso oggi Pradè lo cita come il giocatore più importante di quel periodo. Era il marzo 2013 quando fu annunciata una conferenza stampa dirigenziale dalle grandi attese e si presentarono in conferenza stampa l'uomo-spogliatoio Lupatelli, accompagnato dall'allora direttore tecnico Eduardo Macia (e due suoi collaboratori presenti), dal direttore sportivo Daniele Pradè e dall’amministratore delegato Sandro Mencucci. Il tutto appunto per annunciare il rinnovo di un anno di un portiere di riserva, ma grande uomo spogliatoio. E in sala stampa non a caso si presentarono anche Viviano, Aquilani, Migliaccio e soprattutto l'allora capitano Pasqual che erano venuti a portargli i saluti come se smettesse (la possibilità c'era); "Abbiamo saputo che te ne vai" disse Pasqual, "Si, vado all'Ikea" rispose l'ex portiere, tra le risate generali.