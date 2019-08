BADELJ, RICONQUISTERÒ LA FIDUCIA DEI TIFOSI. QUI PERCHÉ...

A sorpresa è spuntato in sala stampa al Franchi Milan Badelj, nuovo acquisto della Fiorentina. Ecco le sue parole alla presentazione ufficiale:

Sul perché dell'addio a Firenze: "Dopo quattro anni ho voluto provare qualcos'altro. Oggi il mondo per me è cambiato parecchio ma il mio legame con i tifosi non è mai cambiato. L'unica soluzione per me, a parte la permanenza alla Lazio, era venire qua: vi ringrazio di cuore, farò tutto per riconquistare la fiducia dei tifosi".

Sul perché qui: "Voglio ripagare la fiducia che mi è stata data".

Sulla fascia di capitano: "Non mi aspetto di riavere la fascia. In questo momento ce l'ha un uomo vero che se la merita".

Sull'esperienza alla Lazio: "E' andata in chiaro-scuro. La vedo più per colpa mia che di qualcun altro, purtroppo non mi sono riuscito ad adattare al meglio. E' stato un fallimento mio, le mie condizioni non mi hanno lasciato esprimere tutto quello che ho. Ma voglio ringraziare la Lazio, nei momenti decisivi non sono stato pronto".

Su cosa si aspetta da questa stagione: "Cercherò di tornare ai livelli di quando ero alla Fiorentina e darò il massimo per aiutare i giovani che forse possono imparare qualcosa da qualcuno che ha più esperienza".

Sui compagni alla Fiorentina: "Li ho sempre sentiti, anche durante l'anno. Sono una parte di me che non è mai andata via, ma ho sentito anche i magazzinieri che sono parte integrante della società. Chiesa? Con lui non mi sono sentito in maniera particolare adesso, per dinamiche di orari".

Se ha parlato con Commisso: "L'ho sentito oggi e mi ha dato il bentornato".

Sull'emozione di tornare: "All'inizio non credevo che ci fosse la possibilità di tornare, anche perché ero andato via a parametro zero, quindi oggi sento grande emozione. Qualsiasi ruolo mi verrà dato lo accetterò con grande rispetto ed entusiasmo".

Sul ricordo di Davide Astori: "Questo ha creato qualcosa in me e in tutti a Firenze. Mi ha sicuramente spinto a tornare, ma non è giusto dire che è stato solo per questo che ho scelto di essere qui".

Sui suoi obiettivi: "Riconquistare la fiducia dei tifosi, ma anche quella del direttore Pradè e di Joe Barone. La vita mi ha insegnato che le garanzie sono poche e che è giusto avere sogni perché la vita cambia da un giorno all'altro".

Se ebbe la sensazione che la Fiorentina volesse tenerlo due anni fa: "Non in tutti i modi... Ma mi brucia un po' sentire qualcuno che dice che è stata solo una scelta di soldi"

Sulla parola "riconquistare": "E' normale che i tifosi possano avere dubbi dopo un anno in cui non è andato bene altrove. Io capisco e anche io avrei questo. L'obiettivo primario è togliere i dubbi ai tifosi".