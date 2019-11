BADELJ, In difficoltà ma dobbiamo dare di più

Milan Badelja spiega il ko: "Se vogliamo guardare il lato positivo è stato un passettino avanti rispetto a Cagliari, in un periodo in cui le cose non stanno andando a nostro favore. Sappiamo che dobbiamo fare un doppio sforzo per far girare invece le cose a nostro vantaggio, oggi ci abbiamo provato ma non è stato abbastanza. Complimenti all'Hellas che ha voluto vincere più di noi. Motivo? Dopo cinque gol a Cagliari non eravamo sereni e sicuri nelle giocate ma può essere che è solo un problema in questo momento. Noi siamo preoccupati ed è uno dei motivi per cui siamo anche bloccati, inoltre i fischi a fine partita li sentiamo e sono giusti, perché se vengo a fare una trasferta lontana da tifoso voglio vedere una squadra che dà di più. Ma siamo consapevoli, siamo arrivati negli spogliatoi svuotati e ci sentiamo male, magari questo ci darà la spinta per fare una buona gara con il Lecce. Ai giovani? I nostri discorsi li facciamo solo negli spogliatoi. Cosa dobbiamo cambiare? Dobbiamo ripartire da compattezza e giocare da squadra, saranno ovvietà, ma per noi non è facile dobbiamo fare più degli altri e devo essere sveglio se sbaglia il compagno, dobbiamo sacrificarci l'uno per l'altro: questa significa dare tutto"