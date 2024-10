BABACAR, Non sarei voluto andare via dalla Fiorentina 

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Khouma El Babacar, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola, parlando della sua carriera e delle sue esperienze con Lecce e Fiorentina. Attualmente gioca in Turchia, ma ha bei ricordi legati soprattutto alla Fiorentina, che considera casa sua. Ha ringraziato Corvino e Pradè per aver creduto in lui, pur ammettendo di essere andato via quando non lo avrebbe voluto.

Babacar crede che la Fiorentina attuale possa puntare all'Europa League, definendola una squadra compatta e coraggiosa. Il suo sogno è tornare a giocare in Italia, dove spera di poter dimostrare ancora il suo valore. (Leggi qui l’intervista completa a RFV).