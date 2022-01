AVRAMOV A FV, Dragowski rimane il numero uno

Intervistato ieri in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it, l'ex Fiorentina Vlada Avramov ha parlato della situazione portieri in casa viola e commentato gli errori di Dragowski nella sfida col Napoli: "Non è facile rientrare dopo un infortunio e un lungo stop e evidentemente ha sentito il peso del rientro ma per me Dragowski rimane il numero uno: è giovane, si può sempre migliorare dove si hanno mancanze. Starà al preparatore lavorare sui suoi limiti. Ieri però lo sa anche lui di aver sbagliato quindi non c'è bisogno di giudicarlo come portiere o buttargli la croce addosso perché in passato ha fatto tanto per la Fiorentina. Per me resta lui il numero uno, ha grandi riflessi, l'ho visto migliorare sulle uscite alte e come detto può sempre migliorare con il lavoro sui propri limiti".

