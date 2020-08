ATTESA POLACCA

A ribadirlo è stato anche il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, nella giornata di ieri al Centro Sportivo Davide Astori: “Abbiamo già una bella squadra, vedremo le opportunità”. Un segnale chiaro quello mandato dalla dirigenza viola: si andrà avanti piano e quello che ci aspetta sarà un mercato molto lungo.

Nel frattempo nella giornata di oggi il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, e il mister viola, Beppe Iachini, faranno un primo punto su conferme ed esuberi. Il mister vuole avere a disposizione la squadra al completo il prima possibile e quindi anche l’arrivo di un’eventuale punta deve avvenire a breve.

Sulla situazione attacco, prima di affondare il colpo decisivo per la punta, resta da capire per bene quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo piace e non poco all’Hellas Verona che lo chiesto in prestito, ora i viola riflettono. In caso di partenza del classe 2000 gli obiettivi i principali sono due ed entrambi polacchi. Milik, dove però di sarebbe da battere la concorrenza della Juventus, e Piatek, dove invece l’Herta Berlino sta chiedendo troppi soldi per il cartellino. Quelli della prossima settimana saranno giorni importanti per capire il futuro dell’attacco viola ma ora resta solo da rimanere in attesa.