ATTENTI A QUEI DUE

In un momento simile è oltremodo complicato cercare di guardare al cosiddetto bicchiere mezzo pieno. Ma lo slittamento di una stagione che ormai è sempre più probabile riapra i battenti in estate porta con sé un evidente lato positivo nell'economia di una Fiorentina che sino alla sospensione del campionato era alle prese con la tutela della propria salvezza. Stiamo parlando del ritorno in campo di Franck Ribery e Christian Kouamé, entrambi in procinto di rientrare dai rispettivi infortuni.

Sia il francese che l'ivoriano sono stati costretti a fermarsi ai box nel mese di novembre, coi tempi di recupero che erano stati previsti per la primavera. Se però l'ex Bayern si è sempre mostrato scalpitante dinanzi all'eventualità di un rientro anticipato sul rettangolo verde, il caso di Kouamé (rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro) ha necessitato fin da subito di maggior prudenza. Tant'è che difficilmente i tifosi viola avrebbero potuto ammirarne le gesta prima della nuova stagione.

Invece, alla luce dei fatti, pare molto probabile il profilarsi di un calo del sipario che veda protagonisti i due (ex) convalescenti. Ribery ha avuto modo di giocare solo il 42% - ossia neppure la metà - delle sfide disputate dalla squadra viola in campionato, ciò nonostante è riuscito a inanellare 2 reti e altrettanti assist. Curioso constatare come prima del crack Kouamé abbia collezionato le medesime presenze di FR7 in A, totalizzando 5 gol e 3 assist. Firenze è pronta al tandem da sogno...