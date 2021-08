ATLETICO E TOTTENHAM PER DV9: DUE QUESTIONI DIFFERENTI

È inutile girarci intorno: tanto, se non tutto, dell'estate della Fiorentina gira attorno a Dusan Vlahovic. E se la società viola sta portando avanti anche altre trattative (soprattutto in uscita) arrivando quasi alla conclusione delle cessioni di Kouame e Lirola, è chiaro che i pensieri principali sono rivolti alle offerte che Atletico Madrid e Tottenham possono mettere o hanno messo sul piatto.

Va specificato però che le due potenti formazioni internazionali creano due questioni diverse per quanto riguarda l'attaccante serbo.

I madrileni in questo momento sono oltre la pole position: possono arrivare alla cifra chiesta dalla Fiorentina per il classe 2000 e hanno anche la possibilità di mettere a posto le commissioni e il contratto per il giocatore richiesti dagli agenti. La differenza sostanziale con il Tottenham è che possono farlo ora, e quindi è una soluzione che anche la Fiorentina preferirebbe.

Perché se deve vendere il proprio gioiello, meglio farlo il prima possibile per avere poi il tempo di rimpiazzarlo. In più - dettaglio non da poco se consideriamo le ambizioni del giocatore - l'Atletico fa la Champions League il prossimo anno, il Tottenham invece non è andato oltre la qualificazione in Conference League.

Ma la questione principale per quanto riguarda il Tottenham è che fino a che il City non si deciderà a sborsare la cifra richiesta per Harry Kane, Paratici e il club londinese difficilmente potranno tentare l'affondo decisivo per Vlahovic. Detto che da tutte le parti c'è ottimismo per il passaggio di Kane al City (soprattutto perché lo vuole il giocatore), la questione dei tempi complicherebbe e non poco la questione.

Tutto comunque è possibile e il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere a Firenze, Madrid o Londra. In questo ordine che è però destinato a mutare di ora in ora.