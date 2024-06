ATA-FIO 2-3, Viola avanti al 45'. Doppio Gallo e Nico

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un match ricco di reti la Fiorentina finisce la prima frazione di gioco in vantaggio per 3-2 grazie alla rete di Andrea Belotti nel finale di primo tempo. Il Gallo proprio allo scoccare del 45' ha segnato sugli sviluppi di un corner battuto da Biraghi. Per l'ex centravanti della Roma si tratta del secondo gol nei primi 45 minuti dopo la rete dell'iniziale vantaggio viola ad appena sei minuti dal fischio d'inizio. Fiorentina che prima di centrare il 3-2 era stata rimontata in ben due occasioni dall'Atalanta, prima con Lookman e poi con Scalvini. Per i gigliati invece, oltre a Belotti, a segno anche Nico Gonzalez.