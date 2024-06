ATA-FIO 2-3, I viola vincono l'ultima. Decisivo Belotti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Si chiude qui il campionato e la stagione della Fiorentina. I viola vincono l'ultima gara dell'anno grazie ad una doppietta di Andrea Belotti e ad un gol di Nico Gonzalez. Succede tutto nel primo tempo con l'Atalanta che era riuscita a recuperare in due occasioni i gigliati. A decidere il match la rete allo scadere della prima frazione di gioco del Gallo. Nel secondo tempo una grande occasione per i viola con Duncan e due dell'Atalanta che prima colpisce la traversa con Pasalic e poi sfiora il pareggio nel finale con Scamacca. Per fermare l'attaccante azzurro decisivo il giovane Martinelli.