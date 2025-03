Asse Milan-Fiorentina, in estate possibile scambio Adli-Sottil

A poche ore dal gong di chiusura della sessione invernale di calciomercato la Fiorentina ha ceduto Riccardo Sottil al Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto in favore dei rossoneri fissato a 10 milioni di Euro. Una cifra uguale a quella decisa, sempre tra viola e rossoneri, per il riscatto di Yacine Adli che in estate ha fatto il percorso inverso passando da Milano a Firenze. Ecco allora come le due società potrebbero pensare ad uno scambio alla fine della stagione, quando arriverà il momento di decidere. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it, di seguito il link per leggere l'articolo completo:

