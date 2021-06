ASSE MARSIGLIA-FIRENZE: BRACCIO DI FERRO SUL RISCATTO DI LIROLA

L'asse Marsiglia-Firenze si fa sempre più caldo per quanto riguarda la questione legata a Pol Lirola. Le parti continuano a trattare e il suo futuro potrebbe essere deciso, molto probabilmente, nelle prossime ore. Come vi abbiamo anticipato questo pomeriggio, oggi scade il diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro, che l'OM ha a disposizione e su cui sta prendendo del tempo per riflettere con attenzione.

La risposta da parte della squadra di Sampaoli potrebbe non arrivare poichè la sensazione è che le parti si siano date appuntamento una volta scaduta l'opzione di riscatto in modo tale da poter trattare per una cifra più bassa. C'è ottimismo data anche la volontà dell'esterno spagnolo di rimanere in Francia, come ha detto anche il padre dello stesso calciatore qualche giorno fa in un'intervista, e l'OM proverà difatto ad accontentarlo.

"Lirola ha fatto un grandissimo finale di stagione e noi vogliamo dare continuità ai giocatori che abbiamo" disse qualche giorno fa il presidente Longoria, facendo intendere che la volontà è quella di tenere il calciatore. Nel pomeriggio lo spagnolo ha avuto un summit con il suo entourage, come documentato da lui stesso sul suo profilo Twitter, probabilmente proprio per parlare del suo futuro. I contatti tra Marsiglia e Firenze rimarranno costanti sia in serata che nei prossimi giorni, con la trattativa che rischia di andare ad oltranza proprio per il braccio di ferro sul prezzo.

Ballano un paio di milioni tra domanda e offerta, di conseguenza non è da escludere che le due parti non riescano a trovare l'accordo decisivo e sciogliere, quindi, il nodo legato al prezzo d'acquisto. A quel punto il calciatore, con ogni probabilità, farà ritorno in riva all'Arno dove ad aspettarlo ci sarebbe Rino Gattuso col quale, per sistema di gioco, potrebbe giocarsi anche le sue carte.