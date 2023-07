ARTHUR, È arrivato a Firenze, domani le visite

Fonte: Niccolò Santi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arthur Melo è arrivato a Firenze. Il brasiliano, ormai ex giocatore della Juventus, è arrivato alla stazione di Santa Maria Novella in serata dove però ha evitato curiosi e giornalisti prendendo una via d'uscita secondaria. Domani proseguirà il consueto iter di visite mediche e firma sul contratto, prima di legarsi una volta per tutte alla società viola.