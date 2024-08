ARTHUR, Complicato il suo ritorno alla Fiorentina

FirenzeViola.it

Il centrocampista brasiliano Arthur Melo è in uscita dalla Juventus non rientrando nei progetti di Thiago Motta. L'ex Barcellona gradirebbe un rientro alla Fiorentina, dopo l'esperienza della passata stagione, come ormai da qualche settimana si parla. La situazione però è complicata sia per motivi economici, legati soprattutto all'ingaggio oneroso del regista verdeoro, sia per motivi tattici, Arthur non è il tipo di calciatore che vorrebbe inserire Palladino nel suo centrocampo. In favore del brasiliano però c'è il poco tempo a disposizione dei viola per acquistare un mediano come richiesto dal tecnico campano. Da vedere come si evolverà la situazione. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it.

