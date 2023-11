ARRIVANO I TIFOSI DEL GENK, FIRENZE CHIEDE TUTELA

Circa 1300 tifosi belgi arriveranno a Firenze tra domani e giovedì al seguito del Genk, avversario dei viola in Conference, dopo domani alle 21 al Franchi, pronti ad occupare il settore ospiti. Un numero che crea allarme per potenziali problemi di ordine pubblico, come già accaduto in occasione delle precedenti gare europee in cui orde di ultras hanno sfilato in corteo per il centro e alla Fortezza già dalla scorsa stagione. Ma a destare preoccupazione sono anche e soprattutto gli scontri dell'andata. Il 23 settembre infatti 100 tifosi viola dopo gli scontri con i tifosi belgi furono bloccati, identificati e rilasciati solo al termine della gara che, per la cronaca finì 2-2. Oltre ad una parte di tifoseria tranquilla dal Belgio è attesa dunque anche una frangia più calda e l'attenzione delle forze dell'ordine è massima già da oggi.

La Prefettura già nella settimana scorsa ha disposti alcuni divieti inerenti alla vendita per asporto e di consumo al di fuori dei locali di bevande alcooliche così come il possesso di spray urticanti sia nel perimetro del centro storico patrimonio Unesco sia nelle vie adiacenti lo stadio, dalle 7 del 30 novembre per 24 ore. Oltre ai divieti di transito e sosta intorno allo stadio, come ad ogni partita, previsti dalle 14 anche in via Ridolfi (tra viale Strozzi e piazza Indipendenza) e piazza Indipendenza (corsia di collegamento tra via Ridolfi e via XXVII Aprile). Proprio piazza Indipendenza sarà il meeting point dei tifosi belgi da dove essere guidati allo stadio. Oggi anche l'assessore allo sport Cosimo Guccione ha fatto un appello alle forze dell'ordine affinché adottino un adeguato atteggiamento e tutte le misure necessarie "perché i tantissimi supporter del Genk non diventino un problema di ordine pubblico"