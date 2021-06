ARRIVA IL 30 GIUGNO. ECCO TUTTI I CONTRATTI IN SCADENZA

Il 30 giugno è sempre una data spartiacque per le situazioni contrattuali di giocatori e allenatori, e dalle parti di Campo di Marte, gli addetti ai lavori che vedranno scadere le proprie scartoffie non sono pochi. Al momento sono infatti dieci i dipendenti che nella giornata di domani non saranno più giuridicamente vincolati. Oltre a Malcuit, Barreca, Eysseric, Maxi Olivera e Rosati, le cui valige sono già partite, tra i giocatori più importanti prossimi a lasciare la maglia viola, c’è sicuramente Franck Ribery, il cui futuro è stato discusso a lungo, ma senza un’apparente soluzione che gli permettesse di proseguire la sua avventura gigliata.

Parlando di senatori, emerge anche il nome di Martin Caceres. Se a gennaio pareva che si potesse davvero parlare di un prolungamento, ora anche per l’uruguagio sembra prospettarsi un’altra destinazione (il Cagliari è alla finestra), ma si tratta di un destino ancora tutto da decidere. Nel caso in cui la Fiorentina lo volesse trattenere ancora, non si parlerebbe di più di un anno (la stessa formula in cui sperava Ribery). Capitolo a parte per Borja Valero. Lo spagnolo nel corso dell’anno non ha avuto molto spazio, ma dato il suo legame viscerale con Firenze, spera di non andarsene. Il “Sindaco” è pronto a prendere una decisione pesante per il proprio futuro: in caso di mancato rinnovo, sceglierà il ritiro dal calcio giocato. Infine, per quanto riguarda gli allenatori, scadono anche i contratti di Vincenzo Montella e Beppe Iachini.