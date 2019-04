Lo stop forzato che anche questa settimana ha impedito alla Fiorentina di scendere in campo a Parma può essere senza dubbio analizzato secondo tanti punti di vista.

Da un lato può essere un enorme vantaggio da sfruttare per far lavorare più alacremente certi innesti che, in primis Amauri e Olivera, si sono aggregati da poco al gruppo viola e addirittura, come nel caso dell'italo-brasiliano, sono in un forte ritardo di condizione. La squalifica di Lazzari rimediata con l'Udinese e non scontata oggi contro i ducali di Donadoni, costringerà infatti Rossi a dover rinunciare al mediano ex Cagliari per l'importantissimo match di venerdì 17 (i superstiziosi facciano i dovuti scongiuri) contro il Napoli e a puntare necessariamente su Olivera, che potrà senz'altro sfruttare questa settimana per provare e riprovare i giusti movimenti con i nuovi compagni.

Tuttavia, non si deve assolutamente sottovalutare che un ennesimo stop (e questa volta non infrasettimanale come quello di Bologna, bensì lungo 11 giorni) come quello di oggi potrebbe smussare quell'alone di entusiasmo che la Fiorentina si era creata attorno a sé dopo le due belle vittorie consecutive con Siena ed Udinese, in quanto le menti dei calciatori viola potrebbero incosapevolmente rilassarsi pensando che un ennesimo match casalingo come quello contro i partenopei (che per di più saranno attesi dall'ottavo di Champions contro il Chelsea) potrebbe essere una mera formalità. Niente di più pericoloso, insomma. Una vera e propria arma a doppio taglio.

Rossi tuttavia ha continuato oggi gli allenamenti con la sua squadra in previsione dell'anticipo di venerdì, partita che - come detto già ampiamente - sarà davvero un punto di svolta nel campionato viola, con un piede ancora nell'anonimato di centro classifica e con l'altro in procinto di spiccare il volo.