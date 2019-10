ARKADIA ONLUS, Oggi in visita al cs della Fiorentina

Visita speciale quest'oggi al centro di allenamenti della Fiorentina. Infatti stamani la squadra viola ha ricevuto la visita di alcuni membri di Arkadia Onlus, associazione di promozione sociale che ha in gestione alcuni ragazzi afflitti da handicap psico-motori, tra cui soprattutto affetti da sindrome di Down, che hanno potuto godere di una giornata di "aggiornamenti tattici", con la possibilità di assistere alla seduta, e di trascorrere alcuni momenti in compagnia dell'allenatore Vincenzo Montella. Un momento per donare un sorriso a chi ne ha più bisogno.