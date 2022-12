ARIA DI CASA

Domani alle 18 andrà in scena la settima amichevole dicembrina per la Fiorentina. Al Franchi gli uomini di mister Vincenzo Italiano sfideranno la formazione svizzera del Lugano e sarà la penutlima gara prima della sfida di Serie A contro il Monza. Domani, quindi, sarà l'ennesima occasione di Arthur Cabral per riuscire a sbloccarsi, in vista di una seconda parte di stagione dove i gol del brasiliano saranno fondamentali per raggiungere una complicata qualificazione europea.

In queste ultime partite, infatti, il classe '98 non è ancora mai riuscito a trovare la via del gol. Cabral nella sua avventura al Basilea ha giocato contro il Lugano per 9 volte, trovando la via del gol in ben 7 occasioni, realizzando così una media gol a partita veramente altissima. La speranza di tutti è che possa riuscirci già nella giornata di domani, magari respirando l'aria Svizzera che tante gioie ha regalato all'attaccante viola in passato.

Riuscire a segnare anche nella sfida del Franchi sarebbe un segnale incoraggiante, visto che l'ultimo gol ufficiale in maglia viola risale all'11 novembre, quando la Fiorentina batté per 3-0 i lituani del Riga. Per trovare l'ultima rete in Serie A, invece, bisogna andare indietro di qualche giorno: 30 ottobre Spezia-Fiorentina 1-2. Se il numero nove viola non dovesse riuscire a sbloccarsi né domani, né nelle prime partite del mese di gennaio, non è da escludere che ci possano essere movimenti di mercato nel reparto offensivo viola.