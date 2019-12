AQUILANI, Il salto dall'U18 allo staff di Iachini

Domani inizierà l'avventura di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. All'interno dello staff tecnico del neo allenatore viola ci sarà una novità: ormai da giorni è ufficiosa la notizia che Alberto Aquilani non sarà più l'allenatore dell'Under 18 viola, ma entrerà a far parte dello staff del tecnico ascolano come collaboratore tecnico. L'ex numero dieci viola è tornato a Firenze quest'estate, in veste di allenatore, prendendo la guida della squadra sperimentale categoria Under 18. Anche se la sua prima avventura in veste di mister non è andata proprio come sperava. Infatti i suoi ragazzi nel campionato di categoria non hanno mai vinto: in nove incontri sono stati totalizzati solamente due punti, e l'ormai ex squadra di Aquilani è attualmente il fanalino di coda della classifica.

Adesso inizia una nuova avventura, sempre all'interno della Fiorentina e affiancherà Beppe Iachini, prendendo parte al suo staff. La società gigliata dovrà trovare un sostituto alla squadra giovanile dell'Under 18 che al momento è rimasta senza allenatore e dovrà affrontare anche, in seguito, la dura competizione della Viareggio Cup. I due si ritroveranno per la seconda volta insieme in carriera, considerando che già in un'occasione si sono incrociati. Infatti, solamente due anni fa i due incontravano sullo stesso cammino denominato Sassuolo. Anche se in quel caso Beppe Iachini era il tecnico dei neroverdi mentre l'ex giallorosso era ancora in attività.