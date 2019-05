ANTOGNONI, Tranquilli: col Genoa ci salveremo

Queste le parole di Giancarlo Antognoni, dal palco, durante la cerimonia di premiazione della Hall of Fame del calcio italiano, giunta all'ottava edizione: "L'umiltà è sempre stata una mia caratteristica insegnata dai miei genitori. Umile sì ma non bischero come si dice in fiorentino. Mi è dispiaciuto molto per De Rossi perché le bandiere non vanno toccate ma tutelate. Ai tifosi viola dico che bisogna stare tranquilli fino a domenica ma sono certo che alla fine la Fiorentina riuscirà a salvarsi. Ci dispiace per questa situazione ma dobbiamo uscirci fuori il prima possibile".

Questo il video e le foto realizzate da FirenzeViola.it :