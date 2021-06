ANTOGNONI, SUMMIT FINITO: "LA DECISIONE TRA 7 GG, RESTO DEL MIO PENSIERO. LE BANDIERE..."

Finito l'incontro tra Giancarlo Antognoni e Joe Barone. All'uscita dal centro sportivo il dirigente viola in scadenza ha rilasciato qualche dichiarazione al riguardo ai media presenti, tra cui Firenzeviola.it. Nessuna fumata bianca per ora ma "Una chiacchierata informale su quello che mi ha chiesto la Fiorentina. Restiamo che quando tornerò dalle vacanze si deciderà. Passi in avanti? Siamo sempre in pareggio per il momento, quindi è una X. Vediamo che succede tra una settimana quando torno dalle vacanze. Quando sei in vacanza ragioni meglio, in maniera più oculata. Anche se io resto sempre del mio pensiero".

L'affetto dei tifosi? "Quando si dice che le bandiere non contano, io penso che non sia così. Io non sono una bandiera come le altre per Firenze, ringrazio i tifosi che mi sono sempre vicini anche in questo momento".

Ruolo da capo scout nel giovanile? "Così è stato scritto. L''avete saputo prima voi di me".

Italiano? "Ottimo allenatore".