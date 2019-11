ANTOGNONI, Razzismo? Tutti escano dal campo

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a margine della presentazione del libro 'Le voci della domenica', scritto dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Roberto Pelucchi ed edito da Bolis Edizioni. L'Unico Dieci ha presenziato in quanto rappresentante del calcio di cui si parla all'interno dell'opera. Tra i temi trattati ha risposto anche ad una domanda relativa al razzismo negli stadi alla luce dell'episodio successo a Verona. Queste le sue parole alla stampa presente tra cui FirenzeViola.it: "Ai miei tempi non c'erano questo genere di cose. Credo che non accada solo nel calcio, chiaro che in questo sport ha maggior risonanza, ma se andiamo fuori può succedere qualcosa anche tra gente comune. Se succede in una partita di calcio ha molta più risonanza. Piano piano si stanno prendendo dei provvedimenti, secondo me dovrebbero abbandonare il campo tutti non solo il diretto interessato così la gente capisce che ci vuole un altro atteggiamento nella partita per divertirsi. Vale per tutti, oggi la partita è diventata per allenatori, dirigenti, giornalisti stessi, troppo importante".