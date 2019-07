ANTOGNONI, Prioritario far conoscere i viola in USA

Così Giancarlo Antognoni ai microfoni di Firenzeviola.it a margine del primo allenamento: "Ci stiamo trovando bene dopo la prima fase di Moena, è un proseguimento di preparazione impegnativo logistico e di spostamenti. Il clima però è fresco e quindi ci si può allenare bene ed è un modo per abituarsi al clima più caldo di Firenze. Le strutture? Anche se qui il calcio non è lo sport più seguito ci troviamo molto bene, poi è chiaro che qui a Chicago è soprattutto il basket a farla da padrone per l'epopea di Michael Jordan, ma in generale il soccer a livello femminile è reduce da due vittorie mondiali. Questa tournee ha come priorità il far conoscere la Fiorentina agli americani. Credo che darà risalto alla Fiorentina anche per le squadre che affronteremo come Chivas, Arsenal e Benfica, sono società molto importanti a livello mondiale. Non siamo con la squadra migliore ma sono convinto che ci difenderemo. In mattinata lavoriamo più sulla parte atletica mentre nel pomeriggio più su quella tattica, credo che il mister abbia fatto questo tipo di scelte. Ricordi della mia gara nel 1982? In quegli anni l'America era più indietro di adesso, i Cosmos avevano nomi importanti come Chinaglia e Pelè ma il soccer era particolarmente indietro. Ricordo quel periodo non solo per la vittoria al Mondiale ma anche perchè fui premiato come miglior giocatore europeo nonostante si giocasse ancora su un terreno sintetico. Noi non eravamo per niente abituati ma fortunatamente mi trovai bene anche su quel terreno".