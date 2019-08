ANTOGNONI BIS, Guagni? Capitano non tradisce

Giancarlo Antognoni ha risposto anche sul rinnovo di Alia Guagni che ha fatto una scelta di cuore, non andando in un top club come il Real che la voleva: "Di questi tempi è una cosa rara e sono contento che sia rimasta. Conosco Alia perché andava in una squadra importante come il Real ma è rimasta fedele al viola, un capitano non tradisce, complimenti a lei. I maschi prenderanno esempio da lei? I maschi sono un discorso a parte ma il gruppo che c'è nella Fiorentina si abituerà a rimanere a Firenze perché ci si sta bene e ci sono i presupposti per costruire una squadra importante".