ANTOGNONI A RFV, Avvio non positivissimo dei viola

Fra le notizie di giornata che hanno riscosso più successo su FirenzeViola.it, c'è sicuramente l'intervista esclusiva a Giancarlo Antognoni. "Non è stato un avvio positivissimo ma non bisogna buttarsi giù e dunque non demoralizzarsi e ripartire. Il pubblico giustamente non ha digerito la partita di giovedì, mentre durante il campionato con partite difficili ci può stare. Non è solo una questione di mentalità ma c'è difficoltà a fare gol e sotto quell'aspetto bisogna migliorare per arrivare a vincere le partite, ci sono stati anche molti 0-0. Davanti non si concretizza quel lavoro fatto dai centrocampisti". Queste alcune delle dichiarazioni esclusive che l'unico 10 ha rilasciato ai microfoni di Radio FirenzeViola.

