ANNO SOLARE 2020, La Viola chiude al 10° posto

Trentacinque partite giocate in questo assurdo 2020 e un bilancio in perfetto equilibrio per la Fiorentina: 11 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte, per un totale di 46 punti conquistati. Il trionfo di martedì sera ha regalato un sorriso ai tifosi viola per queste strane festività natalizie, mandando in archivio un'annata dal sapore agrodolce, di cui l'apice è stato sicuramente il 3-0 dello Stadium. L'inizio con l'esordio di Iachini in panchina e l'1-1 di Bologna il giorno della Befana, poi la vittoria con la Spal e l'impresa di Napoli. Quindi molti alti e bassi, il lockdown di primavera e la salvezza conquistata in un'insolita estate fra mare e mascherine. Quindi l'inizio della nuova stagione con l'esonero di Iachini e l'arrivo di Prandelli che ha conquistato il primo successo là dove nessuno ci avrebbe scommesso un euro, a casa di CR7.

La Fiorentina chiude al decimo posto l'anno solare 2020, dominato dal Milan dell'ex viola Pioli (79 punti in 35 partite) davanti a Inter e Atalanta. Solo quarta la Juventus della ditta Sarri-Pirlo. I gigliati fanno peggio di Sassuolo e Verona ma si lasciano alle spalle ben 7 squadre, fra cui Samp, Udinese e il deludente Torino (ultimo). Nell'anno solare 2019 i viola erano finiti addirittura penultimi: solo il Genoa era riuscito a fare peggio.

Questa la classifica dell'anno solare 2020

(fonte transfermarkt.it)

79 pti Milan (partite giocate 35)

73 pti Inter (partite giocate 35)

69 pti Atalanta (partite giocate 34)

65 pti Juventus (partite giocate 34)

63 pti Napoli (partite giocate 34)

63 pti Lazio (partite giocate 36)

62 pti Roma (partite giocate 35)

58 pti Sassuolo (partite giocate 35)

50 pti Verona (partite giocate 36)

46 pti Fiorentina (partite giocate 35)

44 pti Sampdoria (partite giocate 35)​

42 pti Udinese (partite giocate 34)

40 pti Bologna (partite giocate 35)

38 pti Genoa (partite giocate 35)

36 pti Parma (partite giocate 35)

30 pti Cagliari (partite giocate 35)

27 pti Torino (partite giocate 35)