ANCORA BARAK IN MEZZO, JOVIC DAL 1' CON SOTTIL E KOUAMÈ

Altro giro, altra corsa. Nel campionato inedito le opportunità di riscatto sono immediate, subito dietro l’angolo, e dopo il pareggio deludente con il Riga la Fiorentina di Italiano può già guardare avanti, al Bologna da sfidare oggi. Se in Emilia si attende la nuova gestione Thiago Motta (oggi in panchina andrà il tecnico della Primavera, ex viola, Luca Vigiani) in casa viola Italiano è al centro di qualche mugugno seppure l’unica sconfitta fin qui rimediata, a Udine, inviti alla pazienza.

Di certo dalla sua squadra il tecnico pretenderà tutt’altro atteggiamento rispetto a quello mostrato contro i lettoni, ripartendo da un assetto diverso in qualche singolo ma comunque in linea con il consueto 433. Così con il ritorno di Terracciano tra i pali la logica del turnover favorisce Venuti sulla destra di una difesa completata da Igor, Quarta e Biraghi, mentre in mezzo difficilmente Italiano rinuncerà al trio Amrabat, Bonaventura, Barak. Con Sottil e Kouamè più Jovic di Cabral, mentre anche oggi mancherà Gonzalez.

In casa Bologna non sono stati convocati Nicolas Dominguez (contrattura ai flessori della coscia sinistra) e Sansone (affaticamento muscolare) mentre è aperto il ballottaggio per Moro e Ferguson in mediana per giocare accanto a Schouten e Soriano. Con De Silvestri e Lykogiannis sulle fasce davanti spazio a Orsolini con Arnautovic, mentre dietro è confermata la difesa a tre con Lucumi, Medel e uno tra Bonifazi e Posch a completare il reparto davanti al portiere Skorupski.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski, Bonifazi, Medel, Lucumi, De Silvestri, Soriano, Moro, Schouten, Lykogiannis, Orsolini, Arnautovic

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Igor, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Barak, Kouamè, Jovic, Sottil