AMRABAT, Una performance con statistiche record

Sofyan Amrabat è tra i giocatori con le statistiche migliori, secondo la Lega, con Dodo e Biraghi, della partita di ieri tra Parma e Fiorentina. Il giocatore non è apparso ancora al meglio della forma, avendo iniziato la preparazione solo una decina di giorni fa con i compagni ma con 10.645 km percorsi è sul podio dei tre giocatori che hanno corso di più dopo Estavez del Parma (12.026) e il compagno Biraghi (10.666). Anche se non è rientrato tra i giocatori più veloce nella corsa, nello sprint è stato comunque il quinto viola con 31.03 km/h, classifica in cui ha primeggiato Pongracic.

Dove si è però distinto è nei passaggi riusciti, dove primeggiano 5 viola: lui è primo con 51, 13 in più rispetto al compagno di reparto Mandragora comunque secondo. Quest'ultimo invece primeggia nei passaggi riusciti dalla trequarti (12 per Mnadragora appunto) dove comunque Amrabat è nella top 5 con 7 come Bonny del Parma. Il marocchino dietro a Bonny (3) è invece nella classifica dei passaggi chiave con 2 come Dodo e Kouame. Ancora dietro a Bonny primo con 4, Amrabat è nelle occasioni da gol con 2 come Dodo e Kouame. E con Dodo si contende il primato delle palle giocate, ne una in meno del brasiliano che ne ha fatte registrare 71. Insomma Amrabat non ha ancora la certezza di rimanere nella Fiorentina ma non si è certo risparmiato in campo.

Chi si augura che resti è il tecnico viola, Raffaele Palladino che anche ieri ha commentato: "Io gli voglio bene, è un bravissimo ragazzo, si è creato un grande rapporto con lui. Amrabat è un ragazzo sincero e di cuore. Ha lanciato segnali a me e alla Fiorentina, mettendosi a disposizione dal primo giorno. Le voci di mercato sono normali, è un giocatore di un certo livello, decideranno lui e la società del suo futuro. Mi auguro di poterlo ancora allenare, per me è un grandissimo giocatore".