AMRABAT, In viola fino a giugno: serve convincere

Uno dei temi più letti sulle pagine odierne di Firenzeviola.it è stato l'approfondimento dedicato dalla nostra redazione alla situzione di Sofyan Amrabat: il marocchino non è riuscito nella prima metà di campionato ad entrare nelle grazie di Vincenzo Italiano e che, pertanto, pareva pronto a salutare Firenze. Fino alla prova contraria di ieri, quando il club ha deciso di trattare con il Galatasary la cessione di Erick Pulgar in quanto, evidentemente, non era arrivata l’offerta giusta per Amrabat. Che dunque resterà in viola almeno fino al termine della stagione.

