AMRABAT, Il suo futuro passa dalla Coppa d'Africa

Uno dei calciatori che probabilmente si ritroverà ad essere in uscita in casa Fiorentina durante il prossimo mercato invernale è Sofyan Amrabat. A differenza di altri calciatori viola Italiano non è riuscito a rigenerarlo, e il suo impiego con il contagocce ne è la prova. Il ct del Marocco Halilhodžić ha scelto ugualmente di puntare forte sull’ex Verona, consapevole del fatto che il centrocampista possa avere la voglia di riscattarsi dopo alcuni mesi non facili a Firenze e con ogni probabilità il futuro di Amarbat si deciderà quando sarà impegnato in Coppa d'Africa.

Il mercato, tuttavia, non si fermerà in quei giorni e non è escluso che proprio durante la competizione possano essere gettate le basi per la cessione del calciatore. Sulle tracce del centrocampista viola ci sarebbero diversi club, soprattutto in Italia: uno su tutti è il Torino di Ivan Juric, che lo ha già allenato e lo riabbraccerebbe più che volentieri. Sullo sfondo, un po' più defilate, restano Sampdoria e Napoli. Prezzo di partenza? I viola chiederanno una cifra intorno ai 15 milioni di euro e l'opzione più scontata al momento è quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto.