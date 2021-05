AMRABAT, È in ripresa: oggi sarà titolare?

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della sfida tra Fiorentina e Bologna. Una gara importantissima per gli uomini di mister Beppe Iachini che hanno l’obiettivo di raggiungere la salvezza matematica il prima possibile. Tra i giocatori viola più in crescita c’è sicuramente Sofyan Amrabat.

Il centrocampista nelle ultime uscite ha mostrato discrete qualità e proprio per questo il tecnico gigliato starebbe pensando di farlo partire dal primo minuto anche per la partita di oggi. Per questo finale di stagione, quindi, la tecnica del marocchino sarà fondamentale per raggiungere la salvezza e per rendere meno pesanti i venti milioni spesi dalla Fiorentina per strapparlo all’Hellas Verona.