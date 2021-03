AMRABAT, Ancora non rientra. Piace a Roma e Napoli

A livello di acciaccati in casa Fiorentina, senza dubbio la notizia del giorno riguarda Sofyan Amrabat: il centrocampista marocchino non è ancora al meglio, e nonostante in questi giorni si sia di fatto allenato in gruppo, quest'oggi ha svolto un percorso personalizzato per recuperare al meglio tra piscina e palestra. Contro il Milan dovrebbe essere convocato, ma solo per la panchina. E nonostante non abbia vissuto fin qui una stagione esaltante, sul suo conto, come vi abbiamo raccontato, si stanno continuando a informare importanti realtà del calcio italiano, le ultime Roma e Napoli.