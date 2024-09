AMORE ETERNO A FIRENZE: DODO ASPETTA IL RINNOVO E RIPUDIA QUALSIASI TIPO DI DESTINAZIONE

FirenzeViola.it

"Assolutamente. Sono pronto a rinnovare, il contratto scade nel 2026. Il no alla Juve? Lo avevo promesso a Joe Barone". Parole e musica timbrate da Dodo. Un anno dopo quel tremendo infortunio a Udine che ne condizionò inevitabilmente il resto della stagione, il brasiliano sta vivendo uno dei suoi migliori momenti da quando è giunto alla Fiorentina. Praticamente sempre in campo (ha preso parte a tutti e 7 i match stagionali), spesso e volentieri tra le note più positive. Basta andare indietro di appena cinque giorni, alla gara con la Lazio, condita da tante sgroppate sulla fascia fino a quel pestone rimediato da Nuno Tavares, che ha condotto poi al gol vittoria di Gudmundsson.

La ripresa e la risalita (veloce)

Forse un cerchio che si sta chiudendo, appunto a un anno dal crack al ginocchio contro l’Udinese. Era l’avvio della sua seconda stagione in viola, quella in cui potersi consolidare da pendolino di destra, invece fu l’inizio di un calvario dal quale però, come lui stesso tiene a sottolineare, è uscito molto bene e anche velocemente: "Ho lavorato duro col sorriso. Un recupero lampo in 4 mesi".

Poco tempo per tornare arruolabile, poco tempo per rimpossessarsi della corsia destra nonostante la crescita di Kayode. Tanto che già la seconda parte della scorsa stagione, quando il gioco iniziava a farsi duro, Italiano schierava più spesso Dodo che il classe 2004, sì in rampa di lancio ma inevitabilmente, anche solo per età ed esperienza, ritenuto ancora più acerbo rispetto all’ex Shakhtar. Che on a caso, da quando quest’estate è ripartito appieno con la preparazione in gruppo, ha fatto (almeno fin qui) venire a galla una gerarchia.

Amore eterno giurato a Firenze

Animo carioca in campo come fuori, da quando arriva in macchina al Viola Park - sempre gioioso con la musica a corredo - alla sana goliardia mai nascosta sui social, dove anche in questi giorni ha dato modo di far parlare di sé, mostrandosi spassionatamente innamorato della Fiorentina (è l’incipit della sua intervista odierna alla Gazzetta) e desideroso di rinnovare, legandosi ai colori viola ancora per molto tempo e ripudiando seccamente qualsiasi tipo di ammiccamento possa giungere da altre città - il riferimento, senza specificare, l’ha reso tangibile lui stesso -.