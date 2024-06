AMBIZIONE CONDIVISA

FirenzeViola.it

Condivisione, di obiettivi e di conseguenza pure di ambizioni. Tra i termini nevralgici della ripartenza viola sarà necessario inserire anche il riferimento a un percorso da percorrere insieme, quello tra la Fiorentina e il suo nuovo allenatore. In attesa che la squadra mercato si completi ufficialmente con l’arrivo del neo dt Goretti, e considerato che l’ultima parola spetterà sempre e comunque al presidente Commisso, filtrano le prime indicazioni fornite da chi si siederà sulla panchina, e c’è da augurarsi la società gli vada incontro il più possibile.

Il precedente di un mercato invernale insoddisfacente – Anche perché tra le pieghe della seconda parte di stagione appena conclusa restano le richieste inevase del tecnico uscente Italiano, oggi fresca guida tecnica del Bologna e prossimo a confrontarsi con Sartori per affrontare l’avventura in Champions. Il riferimento a un esterno che avesse potuto rinfrescare l’attacco viola è tornato d’attualità anche per le spiegazioni fornite da Pradè sulle ultime scelte invernali, e contando come e quanto la Fiorentina abbia pagato dazio di fronte ai mancati acquisti nell'ultimo mercato di gennaio c’è da augurarsi che Palladino possa essere ascoltato fin da subito.

Primi indirizzi di mercato, forniti dal tecnico – Di certo il nuovo allenatore viola avrebbe già mandato segnali chiari, ripartendo da chi lo ha già convinto nella sua precedente esperienza al Monza per arrivare a chi in casa viola può esser considerata una risorsa importante. Sotto questo profilo sarebbe Sottil uno dei primi profili apprezzati da Palladino che avrebbe già confermato la sua fiducia nei confronti dell’esterno offensivo rimasto infortunato nel finale di stagione, mentre nella sua ex squadra il terzetto composto da Bondo, Colpani e Maldini può esser considerato il primissimo indirizzo di mercato formulato dal tecnico. Indicazioni ancora allo stato embrionale, ma che la società farà a bene a tenere in considerazione per assemblare una squadra più vicina possibile alle convinzioni della propria, nuova, guida tecnica.