AMAURI, Foto e autografi all'aperitivo ViolaScuro

E' intervenuto anche il neo centravanti della Fiorentina Amauri all'Aperitivo ViolaScuro organizzato dal noto procuratore nonché tifoso viola Furio Valcareggi e dalla redazione sportiva di LadyRadio presso la Nuova CTEI in via Francesco Datini.

Il giocatore ha posato per molte foto assieme al numeroso pubblico presente ed ha firmato tanti autografi per i bambini presenti. Davvero tanto l'entusiasmo per il neo-acquisto viola che pare aver riacceso, nonostante tutto, un po' di entusiasmo nei cuori dei tifosi viola.

Il giocatore però, per decisione della società, non ha potuto rilasciare nessuna dichiarazione, ma dalla sua enorme disponibilità mostrata a posare in improbabili foto e dai numerosi sorrisi distribuiti alla gente che ha partecipato, traspare una buona dose di felicità nell'avventura viola appena intrapresa dalla punta italo-brasiliana.

Questi alcuni scatti esclusivi realizzati dalla redazione di Firenzeviola.it, presente al gustoso appuntamento: