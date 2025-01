ALLENATORI, Il bilancio sorride a Palladino ma Baroni...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lazio-Fiorentina è anche la sfida tra Baroni e Palladino. In carriera i due si sono affrontati solamente quattro volte, con il tecnico napoletano in vantaggio di una vittoria sul collega guarda caso fiorentino.

Sono infatti due vittorie per Palladino, un pareggio e una sola vittoria per l'attuale tecnico della Lazio. La prima e unica gara vinta da Baroni è arrivata alla penultima giornata della Serie A 2o22/23, quando siedeva sulla panchina del Lecce, grazie ad un rigore di Colombo in pieno recupero. All'andata a Firenze la squadra viola riuscì a rimontare con due gol di Gudmundsson dal dischetto dopo il vantaggio laziale di Gila. Fu, quella la svolta per la Fiorentina che da allora ha vinto 8 partite di seguito dopo un avvio stentato.