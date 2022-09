ALLARME INFORTUNI ED UNA SOSTA CHE PUÒ FAR BENE

La prestazione di Istanbul è stata sicuramente l'apice di un avvio di stagione che nemmeno i più negativi si sarebbero potuti aspettare. Gli uomini di Italiano, come definito dallo steso allenatore, sono sembrati una squadra senz'anima e in piena balia di sé stessi. La partita che poteva rappresentare una svolta nel cammino gigliato sembra invece aver minato tutte le certezze che si erano venute a creare in più di un anno di Italiano. Le motivazioni di questo momento buio sono svariate, dalla sterilità offensiva ad una difesa che appena concede qualcosa subisce gol, ma un fattore che sicuramente ha inficiato è quello degli infortuni.

Il reparto fin qui più colpito è stato sicuramente quello difensivo. In questo avvio di stagione, mister Italiano, ha già dovuto fare a meno di tre giocatori fondamentali quali Igor, nelle partite contro Cremonese, Twente ed Empoli, Milenkovic, che dovrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali, Dodo e Quarta: tutte assenze che pesano nell'economia di un reparto che nel finale della scorsa stagione aveva dimostrato per grandi tratti una buona solidità. La prossima partita, quella contro l'Hellas, rappresenterà sicuramente il momento di massimo stress per un reparto che in questo momento è in emergenza totale.

Altro reparto che sta soffrendo eccome alcune assenze è quello offensivo. L'infortunio che sta pesando di più è senza dubbio quello di Nico Gonzalez. L'argentino aveva terminato il ritiro estivo con un problema all'anca, che non gli aveva permesso di essere al top per l'inizio di stagione. Una volta risolta questa problematica, a fermare ulteriormente l'ex Stoccarda, è stata una fastidiosa tallonite, che ha ridotto il suo ruolo in queste prime partite a quello di comparsa. La sfortuna non si è fermata al solo Gonzalez. Nella partita contro il Bologna si è fermato anche Sottil, fin qui sicuramente uno dei migliori. Il figlio d'arte è dovuto uscire per una forte contusione alla schiena rendendo obbligate anche in questo reparto le scelte per mister Italiano. Sarà da vedere come le due frecce viola recupereranno in vista dell'impegno col Verona.

Alle assenze già citate si aggiungono quelle di Duncan, tornato fra i convocati solamente nella trasferta in Turchia, di Zurkowski e di Castrovilli, che ne avrà sicuramente ancora per qualche mese. In aiuto di mister Italiano e il suo staff, dopo l'importante sfida col Verona, arriva la sosta per le nazionali. Le due settimane di stop saranno quindi fondamentali non solo per risolvere i numerosi problemi che la rosa ha evidenziato fino ad adesso ma anche per recuperare quei fondamentali giocatori che tanto stanno mancando ad Italiano e alla Fiorentina.