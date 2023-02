ALLA SCOPERTA DEL SIVASSPOR: UN VIAGGIO AL CENTRO DELLA TURCHIA

Resa nota la prossima avversaria della Fiorentina negli ottavi di finale di Conference League, ossia il Sivasspor, cominciamo a conoscere la squadra turca. Milita nella Süper Lig, la massima serie del campionato turco ma si trova al tredicesimo posto in classifica con 24 punti raccolti in 22 partite, anche se è reduce da un buon periodo prima dello stop dovuto al terremoto.

Già, il terremoto: in questo momento Turchia significa anche emergenza a causa del disastro naturale avvenuto al confine con la Siria. La città di Sivas è comunque a centinaia di kilometri da ciò che è accaduto, al centro della Turchia, ma è ovvio che in questo momento il calcio in quel paese sia passato in secondo piano tant'è che alcune squadre - Sivasspor compreso - stanno giocando delle amichevoli in attesa di tornare a giocare in campionato ad inizio marzo. Sarà il 4 marzo la data del ritorno in SuperLig, contro il Karagmuruk.

In questa Conference League, ai gironi, il Sivasspor, si è qualificato al primo posto con 11 punti sfidando Cluj, Slavia Praga e Ballkani. Lo stadio del Sivasspor è lo "Yeni 4 Eylül Stadı", il quale ha una capienza di 27000 posti. Mentre da un punto di vista geografico il Sivasspor appartiene alla città di Sivas (distante pressoché 900 km da Istanbul), che conta circa 312.587 abitanti.

Guardando invece la rosa della formazione turca allenata da Riza Calimbay, prendendo in considerazione i dati di Trasnfermarkt, il valore totale della squadra si aggira sui 28 milioni. Il giocatore con il valore di mercato più alto (circa 3 milioni), è Ahmed Musa, ala destra ex Leicester. Altri giocatori da segnalare sono l'attaccante Mustapha Yatabaré (11 gol quest'anno) e l'esterno offensivo Max Gradel. Ricordiamo inoltre che l'andata verrà giocata al Franchi il prossimo 9 marzo, mentre il ritorno in Turchia la settimana successiva.