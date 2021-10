ALLA PROVA FRANCHI

Un mini tour de force, certamente da non fallire per non appesantire un clima di recente peggiorato. A 24 ore dalla sfida con il Cagliari oggi prenderà la parola Italiano, e sarà particolarmente interessante il suo punto di vista sul momento viola. La sconfitta di Venezia si è portata dietro strascichi forse troppo pesanti per quanto avevano già fatto vedere i viola, soprattutto al cospetto di squadre più attrezzate, ma la voglia di rivalsa del gruppo può rappresentare un buon punto di partenza.

Anche perchè pure l’aspetto ambientale sarà tutt’altro che banale. Davanti a uno stadio più gremito rispetto al passato la Fiorentina affronterà anche l’esame interno per misurare ambizioni e tenuta mentale, cercando di non pensare troppo agli attriti emersi al termine della gara di lunedì scorso. D’altronde il cammino in campionato riprende proprio da quel saluto a fine gara che non ha fatto piacere, ma che deve rappresentare semplicemente l’invito a ritrovare l’atteggiamento dei giorni migliori.

Ed è poi su questo piano che Italiano dovrà riuscire a ricaricare i suoi, archiviando incertezze ed errori mostrati contro la squadra di Zanetti e ritrovando le geometrie delle gare precedenti. Magari arrivando a partire subito con il piede sull’acceleratore. Perchè contro un Cagliari in arrivo dopo la prima vittoria stagionale servirà la Fiorentina ammirata nelle prime giornate di campionato piuttosto che quella troppo confusa incapace di raddrizzare l’ultima partita, dopo il gol di Aramu.